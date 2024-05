Palmeiras pode ter mudanças na equipe contra o San Lorenzo

Na próxima quinta-feira (30), o Palmeiras encara o San Lorenzo, pela sexta rodada da Libertadores da América. O jogo será disputado no Allianz Parque a partir das 19h (de Brasília) . No duelo, o Verdão pode confirmar a melhor campanha da fase de grupos da competição continental.

Com 13 pontos, o Palmeiras está no topo e, precisa apenas de mais uma vitória para atingir o objetivo. Ou seja, em caso de triunfo, o Verdão define todos os jogos do mata-mata dentro do seu estádio. Apenas a final será decidida em campo neutro.

Escalação do Palmeiras

Apesar de toda a expectativa para o confronto, o técnico Abel Ferreira não descarta mudanças no time titular. Uma das possibilidades é o treinador mexer em jogadores que irão disputar a Copa América, como, por exemplo, Gustavo Gómez e Piquerez. Os dois atletas estão presentes na lista de convocados do Paraguai e Uruguai, respectivamente.

Sendo assim, a tendência é que o garoto Naves tenha uma oportunidade e Vanderlan assuma a lateral-esquerda do Palmeiras no confronto.

No ataque, Endrick faz a sua despedida e, não está descartado que Flaco López assuma a posição. Sendo assim, o camisa 9 poderia ser a opção de banco. Por conta disso, o treinador iniciaria o processo de testar o time sem o principal jogador de frente.

Dudu

O atacante Dudu vive a expectativa de retorno, porém é improvável que ele seja relacionado para esse jogo. Assim sendo, ele fica como opção apenas para o Campeonato Brasileiro.

Veja a provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Naves), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Endrick (Flaco López).

Classificação do grupo

Com quatro vitórias e um empate, o Palmeiras está na liderança do grupo F. O San Lorenzo, rival desta semana, está na vice-liderança, com sete pontos e luta pela classificação ao mata-mata.

