Palmeiras vende mais de 31 mil ingressos para jogo despedida de Endrick

O torcedor do Palmeiras está ansioso para a próxima quinta-feira (30). Diante do San Lorenzo, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, o atacante Endrick vai realizar o seu último jogo com a camisa do Verdão. Logo depois do confronto, ele se apresenta a Seleção Brasileira e, na sequência, viaja ao Real Madrid onde vai atuar nos próximos anos.

Sendo assim, a expectativa é de casa cheia e os palmeirenses já compraram mais de 31 mil ingressos, de acordo com os números divulgados pelo clube. Apesar de contar com um interesse maior devido a despedida de Endrick, o Palmeiras não mexeu nos valores do ingresso. Assim como ocorreu diante do Independiente Del Valle, o bilhete mais barato está em R$ 200. Já o mais caro sai por R$ 380.

Escalação sem Endrick?

Vale citar que a presença de Endrick no time titular é uma incógnita. Abel Ferreira admitiu que pode iniciar os testes sem o camisa 9 no jogo contra o San Lorenzo.

A ideia é que o time se acostume a jogar sem a sua referência de ataque dos últimos meses. Ou seja, Flaco López pode iniciar o duelo e o garoto fique apenas como opção de banco.

Despedida antecipada

Vale citar, que inicialmente, a intenção era de Endrick se despedir contra o Atlético-MG. Porém, devido a mudança no calendário e a sua suspensão por acúmulo de cartão no Campeonato Brasileiro, a sua saída foi antecipada.

