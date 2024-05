Palmeiras ostenta invencibilidade do Allianz Parque na Libertadores

Na próxima quinta-feira (30), o Palmeiras entra em campo pela Libertadores da América e mede forças contra o San Lorenzo, em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos. Com 13 pontos conquistados, o Verdão busca a liderança geral da fase de classificação. Sendo assim, ele decidiria os jogos das oitavas até a semifinal dentro do Allianz Parque.

Ciente que não pode ficar sem o mando de campo, o técnico Abel Ferreira projeta os três pontos, pois dentro do seu estádio, o Verdão costuma ser mortal.

Se contarmos a atual edição do torneio, o Palmeiras não sabe o que é perder como mandante desde a temporada 2021, ou seja, lá se vão três anos de invencibilidade. O último revés dentro do Allianz Parque foi pela quinta rodada da fase de classificação. O Defensa y Justicia foi o algoz por 4 a 3.

Desde então, os comandados de Abel Ferreira disputaram 18 jogos em casa e com aproveitamento de 12 vitórias e seis empates. Apesar de contar com bons números, a equipe teve duas eliminações (Athletico e Boca Juniors), porém empatou no tempo normal.

Ataque positivo e defesa sólida

Só para exemplificar a força do Palmeiras no Allianz Parque, o ataque anotou 46 gols. A média de gols está em 2,5 gols por jogo. A defesa, um dos pontos mais fortes da equipe, levou apenas 10 tentos.

Campanha do Palmeiras em 2024

Nesta edição de Libertadores, o Palmeiras disputou dois jogos e tem 100% de aproveitamento. Na estreia, vitória por 3 a 1 contra o Liverpool-URU. Na sequência, triunfo diante do Independiente Del Valle-EQU.

