João Ramos valoriza vitória do São Bernardo diante do CSA

Com uma vitória por 2 a 0 diante do CSA no último domingo (26), o São Bernardo voltou a vencer na Série C após sofrer a primeira derrota na competição. Assim, com os três pontos, o time do ABC chegou aos 11 e se consolidou na quarta posição do campeonato.

“Foi um resultado muito importante para retomar a confiança do grupo. Ganhar é sempre muito bom e corrigir os erros na vitória é muito melhor do que corrigir na derrota”, disse o zagueiro João Ramos, do São Bernardo.

O jovem de 21 anos, que foi titular na vitória, fez sua terceira partida na campanha. Seu debute como profissional foi na goleada por 5 a 0 diante do Ferroviário, ele também atuou no empate em 1 a 1 contra a Aparecidense, em Goiás.

“O professor Catalá conversa sempre quando ele acha necessário. E ele sempre me passou muita confiança independente da idade e eu fico feliz em saber que eu tenho a confiança dele. Tenho procurado trabalhar cada vez mais para que sempre que ele precisar eu esteja à disposição”, revelou.

Além da partida diante do CSA, que também foi no Estádio 1º de Maio, o Tigre do ABC será mandante em três dos seus próximos quatro compromissos. Para João Ramos, é a oportunidade perfeita para se consolidar entre os primeiros da Série C.

“Essa sequência é chave para nosso objetivo, fazer o nosso dever em casa em uma competição como a Série C é muito importante. Temos que procurar o próximo passo que é vencer fora de casa também”.

São Bernardo encara o Ypiranga, que volta a jogar após tragédia no Sul

O próximo adversário a ir até o Primeirão será o Ypiranga que, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, não atua desde o dia 01/05. Mas antes de ir até o ABC, a equipe de Erechim enfrenta o Figueirense, em confronto adiado pela 4ª rodada.

“Eles vão ter a falta de ritmo, mas vão ter a motivação de voltar a jogar e correr atrás dos pontos necessários para voltar ao G8. Então temos que focar em mais uma vez fazer um bom jogo e sair com a vitória”, analisou o zagueiro.

A partida entre São Bernardo e Ypiranga acontece no próximo domingo (02), às 16h30, no Estádio 1º de Maio.

