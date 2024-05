São Paulo conta com o retorno de Calleri diante do Talleres-ARG

Nesta quarta-feira, o São Paulo encara o Talleres-ARG pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O duelo que será realizado no MorumBIS, a partir das 21h30 (de Brasília). Com 10 pontos na classificação da chave B, o Tricolor precisa vencer o rival para avançar com a liderança.

Para encarar o time argentino, o técnico Luis Zubeldía terá o retorno do centroavante Jonathan Calleri. O argentino está recuperado de lesão na panturrilha e tem o retorno garantido. Sendo assim, por causa da volta do ídolo, André Silva, titular nos jogos anteriores, volta ao banco de reservas.

Treino

Na última atividade do São Paulo no CT da Barra Funda, a comissão técnica fez um trabalho coletivo de 11 contra 11, onde um dos atletas era coringa. Logo depois, apenas o time que iria a campo permaneceu com o treinador. Antes de encerrar o treinamento, o comandante realizou uma atividade para aprimorar a finalização dos jogadores.

Veja a provável escalação: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Alisson e Luciano; Michel Araújo, Ferreirinha e Calleri.

Situação do São Paulo

Na rodada final da chave B, o Talleres está na liderança, com 13 pontos. Enquanto isso, o São Paulo aparece logo atrás com 10 pontos. O Tricolor precisa vencer para avançar com a melhor campanha. Empate ou vitória dos argentinos deixa o time brasileiro na vice-liderança.

