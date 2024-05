São Paulo vende 50 mil ingressos para jogo contra o Talleres

A quarta-feira é decisiva no MorumBIS e por isso, a torcida do São Paulo vai comparecer em peso para acompanhar o duelo contra o Talleres-ARG, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília).

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, mais de 50 mil ingressos já foram comercializados. Ou seja, a torcida vai empurrar o time de Luis Zubeldía para cima dos argentinos.

Liderança do grupo

O jogo vale a liderança da chave B. Até o momento, o Talleres-ARG está na liderança, com 13 pontos. Enquanto isso, o São Paulo aparece logo atrás, com 10 pontos. Sendo assim, apenas o triunfo serve para o time brasileiro avançar com a melhor campanha da chave.

Festa da torcida

Dentro do elenco do São Paulo, a expectativa é que a torcida seja um fator importante para o time buscar o triunfo. O atacante Lucas Moura, ídolo das arquibancadas, acredita que as chances de vitória crescem quando o MorumBIS está cheio.

“Falei na entrevista depois do último jogo, que a torcida tem dado um show nas arquibancadas, e quando é Libertadores é mais especial. Tenho certeza que amanhã vai estar muito bonito, o Morumbi. E isso sem dúvida nenhuma é uma motivação enorme para nós. Jogo muito importante, que vamos precisar vencer para terminar em primeiro. E é o que a gente quer, buscar isso. Com o apoio do nosso torcedor, temos grandes chances”, afirmou à TV oficial do São Paulo.

