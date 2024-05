Torneio do Pique, Kings World Cup expande alcance global e chega a 49 países

No início desta semana começou no México a primeira edição da Kings World Cup, torneio de futebol 7 criado por Gerard Piqué, dando início a duas semanas de emoção para descobrir qual das 32 equipes participantes será coroada como a primeira campeã internacional da Copa do Mundo inaugural da Kings League.

Com uma proposta inovadora e de regras únicas, o torneio reúne nomes emblemáticos do esporte, como Ibrahimovic, Totti, Neymar, ao lado dos principais streamers da atualidade. O brasileiro Gaules, dono do canal mais assistido da Twitch no mundo em 2024, é um dos confirmados.

A primeira edição da Kings League, que teve a participação de Ronaldinho Gaúcho, aconteceu em 2023, na Espanha, e registrou altos índices de audiência. Na decisão do torneio, mais de 90 mil pessoas marcaram presença no estádio Camp Nou. Outras partidas, inclusive, superaram a audiência da La Liga. Diante de tanto sucesso, Piqué decidiu expandir a competição para outros países em 2024.

A competição, afinal, combina perfeitamente esporte e entretenimento, também será transmitida pela televisão em várias partes do mundo. Os jogos da Kings World Cup, aliás, estarão disponíveis em 49 países e quatro continentes, graças à comercialização dos direitos de transmissão para diferentes cantos do planeta. No Brasil, no entanto, os canais Desimpedidos e Camisa21 irão transmitir todos os jogos.

