Matheus Henrique é sondado por São Paulo e Grêmio

O volante Matheus Henrique, atualmente no Sassuolo-ITA tem o seu nome ventilado para voltar ao Brasil. Nesta terça-feira (30), o seu futuro foi ligado em dois clubes do país: Grêmio e São Paulo.

O meio-campista é visto com bons olhos e, no primeiro momento, recebeu uma sondagem do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho é fã do atleta e já trabalhou com ele no clube gaúcho. Porém, as conversas ficaram apenas no papo inicial. Sem avanços.

Agora, de acordo com as informações do jornalista André Hernán, do UOL, o São Paulo entrou na briga para contratar o jogador no segundo semestre do ano. Até o momento, o clube paulista só quis entender as condições de negócio.

Posição do Sassuolo

Internamente, o Sassuolo admite negociar o meio-campista. O empréstimo é aceito pela diretoria italiana, porém, apenas pago. Ou seja, o interessado não vai contratar Matheus Henrique sem pagar um centavo. Um dos pontos que podem ajudar é o rebaixamento do Sassuolo. Apesar da queda, o brasileiro foi um dos atletas que mais atuaram. Ele participou de 31 jogos ao longo ano.

Carreira de Matheus Henrique

Projetado ao futebol nacional pelo Grêmio, Matheus Henrique ganhou destaque e alcançou a Seleção Brasileira. Devido ao sucesso, ele foi comprado pelo Sassuolo, onde atuou nas últimas três temporadas.

