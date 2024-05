Mbappé eleito melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awards

O grande premiado da noite no Globe Soccer Awards, Edição Europa, foi Kylian Mbappé. O francês recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo na cerimônia que aconteceu nesta terça-feira (28), em Sardenha, na Itália. Além disso, outros nomes ganharam reconhecimento durante a premiação. Veja a seguir.

Lamine Yamal, do Barcelona, foi eleito o Jogador Jovem do Ano.

O Manchester City ganhou o prêmio de Melhor Equipe Masculina, enquanto no futebol feminino, o Barcelona foi considerado o melhor time.

Harry Kane, que marcou 36 gols na Bundesliga pelo Bayern de Munique e também conquistou a Chuteira de Ouro inédita na carreira, ficou com prêmio de Maior Goleador do Ano.

O prêmio de Melhor Treinador foi para Xabi Alonso, após a campanha histórica no Bayer Leverkusen, campeão invicto da Bundesliga, algo inédito na Alemanha.

Ao mesmo tempo, a Itália levou dois prêmios coletivos: a Atalanta venceu como Revelação do Ano e o Como, que subiu à elite do futebol italiano nesta temporada, ganhou o prêmio Regresso.

Houve também homenagens a diversas carreiras. Gianluigi Buffon, goleiro italiano, recebeu o prêmio de Carreira de Jogador. Luciano Spalletti, que conquistou o scudetto com o Nápoles na última temporada, ganhou o prêmio de Carreira de Treinador. Karl-Heinz Rummenigge, ex-atacante do Bayern de Munique, e, postumamente, Gigi Riva, ex-goleiro do Cagliari, acabaram levando o prêmio Carreira Especial.

Mbappé revela carinho pelo Milan

Durante a premiação do Globe Soccer Awards, Mbappé revelou ser fã do Milan durante a infância e afirmou que, se alguma vez fosse jogar no futebol italiano, gostaria de representar os Rossoneri.

“Quando era criança, era fã do Milan e sempre disse que, se alguma vez jogasse na Itália, seria ser nesse clube. Nunca se sabe. Vejo sempre os jogos da liga italiana, especialmente os do Milan, porque toda a minha família é fã do clube. Por isso, quando era mais novo, víamos em casa os jogos e agora continuo assistindo”, revelou Mbappé em entrevista ao jornal italiano ‘Sky Sports’.

