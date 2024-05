São Paulo x Talleres: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo mede forças contra o Talleres nesta quarta-feira (29), às 21h30, no MorumBIS, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor Paulista é o segundo colocado da chave, com 10 pontos somados e precisa de uma vitória simples para assumir a liderança. Primeira posição que é justamente dos argentinos, com 13 pontos e que chegam no Brasil para jogar por apenas um empate.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Paramount+.

Como chega o São Paulo

A grande dúvida do São Paulo para esta partida é Calleri. Afinal, o argentino sofreu uma lesão na panturrilha direita contra o Cobresal, mas já está em reta final de recuperação. Contudo, sem querer forçar um retorno precoce do jogador, o Tricolor pode optar por poupar seu artilheiro. Além disso, Wellington Rato, Pablo Maia e Rafinha seguem no departamento médico. Por fim, existe a expectativa que Lucas Moura siga no time titular, assim como aconteceu contra o Águia de Marabá.

Como chega o Talleres

Por outro lado, o Talleres vem de uma sequência invicta bastante respeitável. Afinal, já são 17 jogo sem perder entre Libertadores e Campeonato Argentino. Nos últimos dez jogos os argentinos sofreram apenas oito gols, menos de um por jogo. Aliás, os destaques individuais ficam para o goleiro Guido Herrera e o defensor Juan Portillo. Sem nenhum desfalque por lesão ou suspensão, a tendência é que o técnico Walter Ribonetto venha com força máxima para o MorumBIS.

SÃO PAULO X TALLERES

Libertadores – 2024 – fase de grupos – sexta rodada

Data e horário: 29/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Alisson, Bobadilla, Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

TALLERES: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Rodríguez, Catalán e Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Camilo Portilla e Marcos Portillo; Rúben Botta, Ramón Sosa e Federico Girotti. Técnico: Walter Ribonetto.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Jhon Galeggo (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

