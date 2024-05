Artur Jorge explica time misto na Liberta: “Todos precisam jogar”

Após o empate em 0 a 0 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, nesta terça-feira (28), o treinador Artur Jorge explicou a escolha por um time misto em plena última rodada da fase de grupos da Libertadores. O português argumentou que quis dar rodagem ao elenco, que disputa ainda a Copa do Brasil e o Brasileirão.

“Foi uma equipe que garante rendimento e a prova foi o que fizemos. É um sinal muito claro que todos têm que estar prontos para jogar, todos os jogadores fazem parte desse elenco, todos precisam de oportunidade. Não podemos nunca baixar a guarda. Fomos dominadores durante 70 minutos e depois, faça o contexto, condicionados porque queríamos ir atrás dessa vitória”, começou Artur Jorge.

O Botafogo já entrou em campo classificado para as oitavas de final, é verdade. No entanto, uma vitória daria ao Glorioso o primeiro lugar no grupo, além de uma classificação melhor entre os líderes gerais da Libertadores. Jorge minimizou a situação, preferindo valorizar a recuperação do Bota na competição. O Alvinegro começou com duas derrotas, mas terminou com três vitórias e um empate. Ele reforçou ainda que o Botafogo só não venceu por conta da expulsão de Hernández aos 16 do primeiro tempo.

“Tivemos uma equipe que, mesmo com algumas alterações, teve um comportamento de grande nível. Só não resulta no pleno porque não vencemos, e é claro que a expulsão condicionou e mudou a estratégia do jogo para a parte final. Ficamos menos fortes para chegar ao gol adversário porque tivemos menos um. Não negociamos a ambição, hoje tivemos uma equipe extremamente determinada…Tivemos 10 pontos, não nos deu o primeiro lugar, mas deu a classificação, que era o objetivo principal. Vamos ver o sorteio para ver se o primeiro lugar fará diferença ou não”, concluiu Artur Jorge.

