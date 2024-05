Oliveira vê Corinthians equilibrado em vitória sobre o Racing

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Racing (URU), pela Sul-Americana, o treinador António Oliveira valorizou muitas coisas no triunfo do Corinthians. A primeira delas foi o equilíbrio entre os três setores (defesa, meio e ataque). No entanto, o português admitiu que o sistema defensivo cometeu alguns vacilos.

“Acho que fizemos um jogo mais equilibrado. Acho que hoje sofremos mais finalizações do que eu gostaria, mas isso, para as pessoas pouco interessa. As pessoas querem bolas, dribles, toque de calcanhar, lençóis, canetas. Se isso for um jogo entretido, ok, estamos de acordo, mas eu sou a pessoa que tem de ser mais racional dentro deste processo e perceber onde acertamos e onde podemos mais corrigir”, começou Oliveira.

O comandante do Corinthians também enalteceu a raça dos atletas. O Timão contou com gols de Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Igor Coronado, mas viu uma boa atuação coletiva, além de individual dos demais atletas. Oliveira, porém, alertou que o Alvinegro já tem que trocar a ficha para o Campeonato Brasileiro. No sábado (01), o time recebe o Botafogo às 21h.

“É evidente que estou orgulhoso dos meus jogadores. Entregaram, fizeram tudo e atingiram o objetivo que era ganhar o jogo. Mais do que a forma, atingir o objetivo, que era ganhar. Classificar para a fase seguinte. Agora é pôr rapidamente esse jogo para trás, olhar para ele, orgulhar do que desempenhamos, mas também já disse: às vezes vamos jogar bem e outras nem tanto. As pessoas vão olhar para o resultado, muitas vezes não olham para a forma”, concluiu António Oliveira.

A equipe comandada por António Oliveira avança diretamente para as oitavas de final, sem a necessidade de disputar a segunda fase contra um eliminado da fase de grupos da Libertadores. De quebra, o Timão economiza duas datas no apertado calendário de 2024. O Corinthians termina a primeira etapa do torneio com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Já o Racing passou em segundo lugar, com dois pontos a menos, necessitando de uma fase prévia às oitavas de final.