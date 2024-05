Bragantino arranca empate nos acréscimos e vai ao playoff da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (28), o time brasileiro perdia até os 52 minutos do segundo tempo quando Helinho, de pênalti, assegurou o 1 a 1 contra o Coquimbo Unido, no Chile, pela sexta e última rodada do Grupo H.

Andrés Chávez abriu o placar, ainda na primeira etapa, para os chilenos no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo.

Com o resultado, o Bragantino chega a 13 pontos e fica com a segunda posição da chave. Assim, vai para o playoff antes das oitavas. O Racing-ARG, com a vitória sobre o Sportivo Luqueño-PAR, foi a 15 pontos e se consolidou na liderança, garantindo, assim, a vaga direta para a próxima fase.

O jogo

O time brasileiro teve pouca inspiração para armar jogadas e, com poucos arremates a gol, quase não incomodou o o adversário na primeira etapa. Os anfitriões, por outro lado, levaram mais perigo quando se lançaram à frente. Aos 40 minutos, Escobar cruzou rasteiro na área, e Azócar ajeitou para Andrés Chávez desferir chutaço para balançar a rede.

Com a necessidade de buscar a reação no placar, o Bragantino foi para cima com intensa troca de passes. Contudo, ao se aproximar da área, a equipe encontrou dificuldades para finalizar, esbarrando na marcação. Sem furar a última linha de marcação dos chilenos.

Com o passar dos minutos, os Piratas passaram a chegar com mais frequência ao ataque, principalmente na reta final. O Massa Bruta, por outro lado, não conseguia ser efetivo. Até que, aos 50′, após chute de Lincoln, a bola acertou o braço de Cabrera. O pênalti foi marcado após checagem do VAR, e Helinho deixou tudo igual no apagar das luzes.

COQUIMBO UNIDO 1×1 RED BULL BRAGANTINO

Sexta rodada do Grupo H da Sul-Americana

Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo (CHI)

Data: 28/5/2024 (terça-feira)

COQUIMBO UNIDO: Diego Sánchez; Escobar, Elvis Hernández, Bruno Cabrera e Cornejo; Glaby; Galani (Camargo, 23’/2ºT), Salinas e Jorge Henríquez (Luciano Cabral, 31’/2ºT); Chandía e Barrera (Salinas, intervalo); Andrés Chávez (Johansen, 31’/2ºT) e Azócar (Chandía, 21’/2ºT). Técnico: Fernando Díaz

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes (Vinicinho, 29’/2ºT), Eduardo Santos, Luan Cândido e Guilherme Lopes (Lucas Cunha); Jadsom Silva (Helinho, 22’/2ºT), Matheus Fernandes (Eric Ramires, intervalo) e Lucas Evangelista; Thiago Borbas e Vitinho (Lincoln, intervalo). Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Andrés Chávez, 40’/1ºT (1-0); Helinho/pen, 52’/2ºT (1-1)

Árbitro: Alex Cajas (EQU)

Auxiliares: Juan Aguiar (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões Amarelos: Cornejo, Galani, Cabrera (COQ); Eduardo Santos, Thiago Borbas (RBB)

Cartão Vermelho: –

