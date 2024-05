O Corinthians venceu o Racing-URU por 3 a 0 nesta terça-feira (28), na Neo Química Arena, e garantiu o primeiro lugar do seu grupo na Copa Sul-Americana. Contudo, após o apito final, a vitória ficou em segundo plano. Afinal, o volante Paulinho fez sua última partida com a camisa do Timão e se emocionou no final do embate.

O camisa 18 entrou na segunda etapa para aplausos dos torcedores, mas a grande homenagem ficou para depois do apito final. O elenco do Timão fez uma roda no centro do gramado e posicionou Paulinho no centro para receber os aplausos. Ele ainda foi levantado pelos companheiros para o alto para ser celebrado. Após a partida, o jogador agradeceu ao Corinthians e elogiou a torcida.

“Não teria coisa melhor que sair desse maravilhoso ambiente, maravilhoso estádio, diante dessa torcida, que já falei diversas vezes e não vou cansar de repetir: é a melhor do mundo. É uma despedida no sentido de gratidão, é a palavra que vou utilizar dentro desse clube, da cultura corintiana. Gratidão pelo carinho, pelo respeito, pelo respeito e o amor, o respeito e a lealdade que eu tive nesses anos todos com a camisa do Corinthians e o torcedor. Eles sabem que tem um torcedor corintiano com o sangue corintiano”, disse Paulinho.

Paulinho deixa o Corinthians com quatro títulos: Brasileirão (2011), Conmebol Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Paulistão de (2013). Além disso, ele soma 218 partidas com a camisa do Timão e 40 gols.

Para onde vai Paulinho?

Contudo, apesar de deixar o Corinthians, o volante não tem planos de se aposentar. O jogador negou rumores que estava deixando o Timão por já ter um novo acordo, mas lembra que vai deixar o futuro acordo para depois, já que deseja aproveitar os últimos minutos como atleta alvinegro.

“Futuro não tenho nada certo. Falaram que eu estava saindo para algum lugar. Não tenho proposta nenhuma. Sentei algumas vezes com a direção para ver o que seria a melhor coisa para os dois. Ainda não tenho nada em mente. Vou deixar para a semana que vem. Ao torcedor, o meu muito obrigado pela festa que eles fizeram. Talvez eu não tenha noção do que eu represente para essa torcida. E às vezes fico pensando se mereço tudo isso, mas acho que sim. É a gratidão, desejar boa sorte para eles e dizer que sempre vou torcer pelo Corinthians”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Paulinho se emociona em despedida do Corinthians: ‘Gratidão’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.