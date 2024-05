Fluminense recebe comitiva do Alianza Lima-PER, em Xerém

Na véspera do duelo pela Libertadores, o Fluminense recebeu a comitiva do Alianza Lima (PER), nesta terça-feira (28), no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Assim, o clube detalhou os processos que regem a metodologia de trabalho da categoria de base. Além disso, apresentou as instalações do local, desde os campos aos departamentos de apoio.

“É sempre um prazer receber a visita de equipes preocupadas com o processo formativo de seus atletas, como o Alianza Lima-PER, que está atualizando sua metodologia e reconhece a importância do Fluminense, no cenário sul-americano, na fomentação da categoria de base e no desenvolvimento de jovens talentos”, destacou o diretor-executivo de futebol de base do Flu, Antônio Garcia.

Hoje, pudemos mostrar um pouco da metodologia de trabalho do clube. Para nós, esse tipo de intercâmbio, de trocar experiências e tentar desenvolver novos projetos, é de extrema importância”, completou.

Aprendizado e troca de informações

O diretor de futebol do Alianza Lima-PER, Bruno Marioni, também comentou sobre a visita. Ele também reiterou que aprendeu sobre a metodologia e que pretende aplicá-la em Lima, no Peru.

“Conhecemos há muitos anos o trabalho de base do Fluminense, que tem na equipe principal grande quantidade de jogadores formados em casa. Como o Alianza Lima-PER está em um processo de crescimento, precisando de informações, a possibilidade de vir a Xerém visitar suas instalações e aprender sobre sua metodologia de trabalho é muito valiosa para nós”, disse Bruno Marioni, diretor de futebol do Alianza Lima-PER.

“Estamos agradecidos ao clube por nos abrir as portas e apresentar esse departamento. O conhecimento que adquirimos aqui hoje, com a boa relação que construímos, será de grande importância para que façamos um projeto que, esperamos, seja tão exitoso como o do Fluminense”, concluiu.

