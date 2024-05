O Fluminense mede forças com o Alianza Lima, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar de já estar classificado para as oitavas, o Tricolor terá que ter atenção redobrada para os cartões amarelos. Isso porque o goleiro Fábio e o zagueiro Manoel estão pendurados.

Dessa forma, ambos podem desfalcar a equipe no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com isso, terão que ter cuidado para não receber um amarelo contra os peruanos.

A partir da fase de mata-mata, a Conmebol zera a quantidade de cartões dos atletas. Entretanto, caso um jogador seja advertido na última rodada da fase de grupos e receba o terceiro amarelo, terá que cumprir suspensão no jogo de ida das oitavas.

Ao longo das cinco rodadas, o Fluminense só teve um jogador suspenso até o momento. Trata-se de Felipe Melo, que não enfrentou o Cerro Porteño em virtude do acúmulo de cartões amarelos.

Líder isolado do Grupo A, o Tricolor já garantiu a vaga nas oitavas de finais. Nesta quarta-feira (29), a equipe volta a campo para medir forças com o Alianza Lima-PER pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Por fim, o time tenta aumentar a sequência positiva no torneio, que atualmente é de 13 vitórias consecutivas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense tem dois pendurados em duelo contra o Alianza Lima apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.