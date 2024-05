Fluminense pode alcançar feito inédito em sua história na Libertadores

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29) para medir forças com o Alianza Lima-PER, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores. Já classificado em primeiro lugar do Grupo A, o Tricolor pode conseguir um feito inédito e terminar a fase de grupos de forma invicta pela primeira vez em sua história.

A equipe carioca, que está em sua décima participação no torneio continental, sofreu derrotas em todas as outras edições de fases de grupo em que esteve envolvido. Mesmo nas duas vezes em que foi finalista, com o título de 2023 e o vice-campeonato de 2008, com ambas as decisões no Maracanã, diante de Boca Juniors e LDU, respectivamente.

Nas duas primeiras participações, em 1971 e 1985, o Fluminense não conseguiu avançar e parou na fase de grupos. Logo na estreia pela competição, foi derrotado por Deportivo Itália, da Venezuela, e pelo Palmeiras. Quatorze anos depois, perdeu mais três vezes, duas para o Argentinos Juniors, campeão daquela edição, e uma para o Ferro Carril, da Argentina.

Campanhas do Tricolor

Em 2008, o clube carioca retornou ao torneio em grande estilo, com uma campanha consistente e uma ferida que ficou aberta por quinze anos após a derrota na decisão, nos pênaltis. Na fase de grupos, os comandados de Renato Gaúcho perderam para o Arsenal, de Sarandí, por 2 a 0, na Argentina. No Maracanã, por sinal, uma goleada por 6 a 0, que ficou na lembrança do torcedor.

A partir de 2011, o Fluminense emendou três participações seguidas, porém sofreu derrotas nas fase de grupos em todas elas. As primeiras delas foram diante do Nacional e do América do México, fora de casa. Em 2012, teve a melhor campanha da fase de grupos, porém perdeu para o Boca Junior, no Nilton Santos. No ano seguinte, tropeçou contra o Grêmio, no Rio de Janeiro, mas avançou às oitavas.

Perto de atingir a marca

Oito anos depois, o Tricolor voltou a disputar o torneio e novamente perdeu um jogo na fase de grupos. Desta vez, para o Junior Barranquilla, no Maracanã. Em 2022, foi eliminado na fase preliminar e acabou não participando de nenhuma chave do torneio. Na temporada passada, ano do título inédito, o Fluminense perdeu para para o River Plate, em Buenos Aires, e para o The Strongest, na Bolívia, na fase de grupos.

Por fim, na atual edição, os comandados de Fernando Diniz conquistou três vitórias (duas contra o Colo-Colo e uma contra o Cerro Porteño). Além disso, empatou com os paraguaios, em Assunção, e com o Alianza Lima, no Peru. Nesta quarta-feira (29), o time encerra a fase de grupos contra a equipe peruana, no Maracanã, e pode completar a fase de grupos de forma invicta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense pode alcançar feito inédito em sua história na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.