Grêmio x The Strongest, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (29/5), o Grêmio recebe o The Strongest (BOL) pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19h (de Brasília). O jogo marca a volta do Grêmio aos jogos após a parada em razão da tragédia das enchentes no Sul. Como o time gremista teve jogos adiados, apenas três, está na lanterna. O The Strongest, que tem cinco jogos, lidera com dez pontos. O jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h30, com o tradicional pré-jogo. A narração é de Christian Rafael.