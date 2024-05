Endrick pede foco em sua despedida e garante ‘até logo’ no Palmeiras

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (30), às 19h, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida é importante para as pretensões do Verdão, que mira a liderança geral da classificação. Contudo, também vai ficar marcada pela última de Endrick com a camisa alviverde.

O atacante vai se apresentar na Seleção Brasileira no dia 3 de junho para iniciar a preparação para a Copa América. Após a competição, ele seguirá para a Espanha, onde será oficializado como novo jogador do Real Madrid. Contudo, Endrick segue focado no Palmeiras. O jogador pediu foco ao elenco para conseguir a liderança geral da Libertadores e celebrou ter o Allianz cheio para sua despedida.

“Foi uma semana um pouco triste e um pouco feliz, um misto de sentimentos. Eu vou realizar o meu sonho, mas, por outro lado, vou sair do Palmeiras e parar de ver meus companheiros. Eu agradeço muito a Deus por causa da oportunidade. O jogo de amanhã (quinta-feira) vai ser maravilhoso. Espero que possamos sair vitoriosos e, consequentemente, ficarmos na primeira posição geral, que é o mais importante”, disse Endrick.

Endrick promete um ”até logo” ao Palmeiras

Além disso, o garoto acredita que a partida será de grandes emoções durante os 90 minutos. Contudo, garantiu ao torcedor que não é um adeus, mas sim um ”até logo”.

“Será um ambiente maravilhoso com o Allianz Parque lotado. A gente precisa da ajuda da torcida para poder ganhar e ficar no primeiro geral porque isso é muito importante para todos nós. E, cara, vai ser uma despedida muito boa. E é isso, vamos esperar amanhã para ver o que vai dar. Vai ser um até logo”, completou o atacante.

