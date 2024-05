Hulk revela ansiedade em momento especial na vida particular

O atacante Hulk marcou o último gol da goleada por 4 a 0 do Atlético sobre o Caracas. A partida aconteceu na noite da última terça-feira (28), na Arena MRV. Com o gol marcado, o atleta tornou-se o maior artilheiro do Galo em competições internacionais, com 16 gols. No entanto, ele está ansioso por outro motivo.

Afinal, a esposa do jogador, Camila Ângelo, já está nos Estados Unidos da América para a reta final da gravidez. Aliás, Aisha chega ao mundo em junho e Hulk será liberado pela diretoria do Galo para acompanhar o parto fora do Brasil.

“Mês especial, né? Está vindo mais uma bênção. A Aisha está vindo aí, falta pouco menos de um mês. Inclusive, minha esposa já está nos Estados Unidos. Estou com aquela ansiedade para vestir o rostinho. Os irmãos já estão ansiosos também. Só tenho a agradecer a Deus. Procuro sempre conversar bastante com Deus e pedir a forma de ser grato”, afirmou:

“Às vezes, a gente não sabe ser grato o suficiente. Deus é tão bom a gente tanto na minha vida profissional quanto na vida pessoal. Procuro honrar, porque tudo que acontece na nossa vida não é por acaso”, completou.

Hulk, afinal, é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, Alice, de 9, além de Zaya.

