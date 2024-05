Com retornos, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Alianza Lima

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29) para medir forças com o Alianza Lima-PER, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores. Já classificado em primeiro lugar do Grupo A, o Tricolor tenta aumentar a sequência positiva no torneio, que atualmente é de 13 partidas, e finalizar, de forma invicta, a participação na fase de grupos.

Dessa forma, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o duelo, que conta com o retorno de jogadores importantes. Entre eles, estão Marlon, Marquinhos e Douglas Costa, recuperados de lesão, e Lima, que havia ficado fora na última quarta-feira (22), contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.

Peça importante no esquema de Diniz, Marquinhos está recuperado de um trauma no pé, que sofreu no duelo com o São Paulo. Douglas Costa, por sua vez, também se recuperou de uma lesão muscular e aparece como opção no sistema ofensivo. Além disso, Marlon, que passou por uma artroscopia no joelho direito, também deixou o departamento médico.

Relacionados do FLUMINENSE para a partida de hoje! pic.twitter.com/BoGLl65rsq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 29, 2024

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Melo, Marlon e Thiago Santos

Meio-campistas: Alexander, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Ganso e Renato Augusto

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, John Arias, Kauã Elias, Marquinhos e Keno

