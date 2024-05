Coronado promete ‘sacrifício’ para dupla com Garro embalar no Corinthians

O torcedor do Corinthians se empolgou bastante ao ver a dupla Rodrigo Garro e Igor Coronado atuando junta na última terça-feira (28), contra o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. Os dois tiveram grande atuação e também marcaram um golaço cada no embate contra os uruguaios.

Contudo, fica a dúvida se os dois podem seguir atuando juntos. De acordo com Igor Coronado, é possível sim. O meia, após o jogo, disse que ambos estão dispostos a “sacrifícios” para cumprir funções táticas e manter o equilíbrio na equipe de António Oliveira.

“Com certeza podemos atuar juntos. Pelas características parecidas, em um jogo ou em outro, um terá que fazer o sacrifício de atuar na ponta. Em campo, nós estaremos juntos para ajudar o Corinthians. Eu e acredito que o Garro estamos à disposição do Mister para dar o melhor onde for jogar”, disse Coronado.

Aliás, esta foi a primeira partida de Coronado como titular na Neo Química Arena. Depois de chegar com quase dois meses de inatividade, o meia sofreu uma lesão nas primeiras semanas e ainda busca a melhor sequência.

“Vem de um tempo que me recuperei da última lesão. Não tem sido o início que esperava, mas venho trabalhando bastante para ter a melhor forma. Uma performance como essa da equipe me ajuda também”, afirmou, satisfeito com o desempenho coletivo.

Garro também vê potencial de dupla com Coronado fazer sucesso

Contudo, não foi só Igor Coronado que ficou empolgado de ver a dupla brilhar contra o Racing-URU. Rodrigo Garro, que tem dois gols e ambos de falta pelo Timão, dividiu os méritos da vitória com outros jogadores do elenco, mas reconhecendo o talento do camisa 77.

“Igor é um jogador de enormes qualidades, mas somos um plantel no qual quem entra tenta sempre jogar da melhor maneira. Quem entra joga bem. Hoje, foi o Igor quem jogou e fez uma grande partida, fico muito feliz por ele”, falou Garro.

