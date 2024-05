Cruzeiro x Botafogo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações diferentes na tabela de classificação, Cruzeiro e Botafogo vão medir forças no Brasileirão Sub-20. A bola rola nesta quinta-feira (30/05), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela nona rodada.

LEIA MAIS: Com menos um, Botafogo não encontra força para buscar a liderança da chave

Onde assistir

O SporTV (TV fechada) transmite o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Cruzeiro

O Cabuloso vem de duas vitórias consecutivas e chega embalado em campo. Com 13 pontos conquistados, as joias celestes estão na sétima colocação e podem chegar na vice-liderança em caso de vitória. Kaique Kenji, com dois marcados diante do São Paulo, vive um bom momento na temporada. O atacante, desse modo, é um dos trunfos da Raposa na Arena do Jacaré.

No entanto, Fernando Oliveira conta com um desfalque importante no sistema ofensivo. Afinal, Tevis, expulso na última rodada, está fora do jogo. Arthur Viana, dessa forma, deve iniciar em campo como titular.

Como chega o Botafogo

O Glorioso não vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão Sub-20. Afinal, as joias alvinegras conquistaram apenas uma vitória no campeonato e estão há quatro rodadas sem vencer. Além disso, os comandados de Eduardo Oliveira estão na zona de rebaixamento, com seis pontos.

O técnico alvinegro, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. Em caso de uma vitória nesta quinta-feira, os jovens botafoguenses podem sair da zona de rebaixamento. A esperança de gols está em João Guilherme, Vargas e Kauan Toledo, atacantes do time.

CRUZEIRO X BOTAFOGO

Nona rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 30/05/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Cruzeiro: Otávio; Carlos Gómez, Pedrão, Kelvin e João Gabriel; Rhikman, Xavier e Gui Meira; Kaike Kenji, Ruan Índio e Arthur Viana. Técnico: Fernando Oliveira

BOTAFOGO: Cristiano; Rodrigo Guet, Serafim, Otávio e Devid; Rhuan , Kauê Leonardo e Bernardo Valim; João Guilherme, Vargas e Kauan Toledo. Técnico: Eduardo Oliveira

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG-Fifa)

Assistentes: Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG) e Erica Mara da Silva Lopes (MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro x Botafogo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.