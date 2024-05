Exames apontam lesão e Ayrton Lucas não enfrenta o Vasco, no domingo

Após deixar o confronto contra o Millonarios ainda no primeiro tempo, no Maracanã, Ayrton Lucas foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O problema deixa o lateral-esquerdo fora do clássico com o Vasco, no domingo. O Flamengo não divulgou o tempo de recuperação.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Ayrton Lucas realizou exames nesta quarta-feira (29). O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral já está em tratamento no DM do CT Ninho do Urubu”, publicou o Flamengo.

O momento da contusão de Ayrton Lucas foi aos 41 minutos da primeira etapa. O uruguaio Matías Viña, que entrou muito bem na partida, substituiu o lateral.

