Fábio pode completar 150 jogos pelo Fluminense nesta quarta

Ídolo da torcida e um dos pilares da equipe desde 2022, o goleiro Fábio pode completar 150 jogos com a camisa do Fluminense nesta quarta-feira (29). Será na partida contra o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores-2024.

Ao site oficial do clube, o arqueiro de 43 anos, que já conquistou quatro títulos pelo Tricolor, comemorou a marca. Ele relembra, dessa forma, a importância de sua família e dos profissionais que o ajudaram ao longo de sua carreira.

“Essa marca é algo gratificante, um presente de Deus na minha vida. Revejo a minha história, onde comecei e todo o processo para chegar até chegar aqui. Só tenho a agradecer todos que fizeram parte dessa caminhada, minha família, que está sempre junta, e todos os preparadores que me deram oportunidade e me prepararam para entrar em campo e fazer o melhor”, disse o goleiro.

Fábio chegou ao Fluminense em 19 de janeiro de 2022 e, em quase dois anos e meio defendendo a camisa tricolor, conquistou, assim, dois campeonatos estaduais e os títulos inéditos da Libertadores 2023 e da Recopa 2024. O goleiro ainda tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025, aliás. Seus 149 jogos até o momento são distribuídos da seguinte forma: 61 jogos em 2022, 67 em 2023 e 21 em 2024.

