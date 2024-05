Marketing viraliza e camisas ‘sujas de lama’ do Internacional serão leiloadas

Na noite de terça-feira, o Internacional voltou aos gramados após um hiato de 30 dias, enfrentando o Belgrano (ARG) pela Copa Sul-Americana. A falta de ritmo ficou evidente, resultando na derrota da equipe por 2 a 1, mesmo jogando em “casa”, na Arena Barueri, em São Paulo.

“Queríamos dar uma alegria momentânea que fosse, mas infelizmente não conseguimos. Ainda pesam as pernas. Como o povo do sul está mostrando força, vamos fazer isso também”, disse Renê, após o resultado ruim.

O destaque, no entanto, foi a iniciativa de marketing do Colorado, que levou os jogadores a campo vestindo camisas “sujas de lama”. Esses uniformes especiais foram autografados e serão leiloados para auxiliar as vítimas de uma tragédia.

Por meio de seu site oficial, o Internacional deu mais detalhes sobre o leilão e aproveitou para pedir mais doações via pix para a Central Única das Favelas (CUFA)

“Em breve, a camiseta estará assinada por todos os atletas e disponível em um leilão virtual, com 100% do lucro revertido para ajudar na reconstrução do nosso estado. Além disso, a campanha Jogando Junto continua, e você também pode doar pelo pix: doações@cufa.org.br” anunciou o clube.

Próximos jogos do Internacional

Após quatro partidas no torneio continental, o Inter soma cinco pontos e se encontra na terceira colocação do Grupo C. O Belgrano, com o triunfo, já garantiu a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Resta ao time gaúcho brigar por uma vaga nos play-offs da competição.

Para isso precisa vencer seus dois compromissos restantes. No duelo contra o Real Tomayapo, na próxima terça-feira (4), às 21h30, na Bolívia.

Em seguida, tem um confronto direto com o Delfín, segundo colocado do grupo, no dia 8 de junho, no mesmo horário. Este embate vai marcar a volta dos jogos da equipe em solo gaúcho, já que vai ocorrer no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

