Romário dispara palavrões contra críticos após ser alvo de investigação da PF

Romário disparou contra os críticos dois dias após ser divulgado pela imprensa que ele está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) por suposto envolvimento em esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. Além dele, o vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz também é investigado.

O inquérito foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início de maio e avalia se há indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As informações é do portal “Uol”.

O que disse Romário?

O senador e presidente/jogador do América-RJ usou uma foto nas redes sociais com uma frase cheia de palavrões para reclamar dos críticos.

“O que me deixa tranquilão é saber que as pessoas que falam de mim nunca foram, não são e nunca serão exemplo de porra nenhuma. E ainda metem uma bronca do c… Então é o seguinte: Foda-se, língua é bom (de comer) com batata”, postou.

Alguns internautas riram e concordaram com o Baixinho. Contudo, outros lembraram que ele é um gestor público eleito pelo povo e precisa justificar suas ações e gastos com o dinheiro público.

Entenda o caso

Além disso, ele também afirmou que os pagamentos ocorreram durante o período (janeiro de 2015 e março de 2016) em que Braz esteve na Secretaria Municipal de Esportes do Rio. Além disso, vale ressaltar que Braz foi indicado ao cargo por Romário.

“O senador Romário não responde pelas ações do secretário (Braz) no exercício de suas funções. Ele reafirma sua confiança na Justiça e no inquestionável arquivamento da investigação”, disse o Baixinho em nota oficial.

Atualmente, Romário é presidente do America, que disputa a segunda divisão do futebol carioca. Além disso, o ex-jogador da Seleção está inscrito na Série A2 como jogador. Por outro lado, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, é o grande nome rubro-negro na pasta.

Uma publicação partilhada por Romário (@romariofaria)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Romário dispara palavrões contra críticos após ser alvo de investigação da PF apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.