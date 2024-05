A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) puniu o San Lorenzo por conta de atos de racismo praticados no duelo com o Palmeiras. A partida em questão, ocorrida no dia 3 de abril, foi válida pela primeira rodada na fase de grupos da Libertadores e terminou em 1 a 1.

A sanção aplicada pela entidade que rege o futebol na América do Sul foi de uma multa no valor de 120 mil dólares (equivalente a R$ 623,5 mil, na cotação atual). Como de praxe, a quantia será abatida da premiação total a ser entregue para o clube argentino quando ele encerrar sua participação na Libertadores.

Além da pena em questão, a Conmebol deixou explícito que, em caso de reincidência de tais situações, as punições também serão mais agudas. Como, por exemplo, interdição parcial de um setor de arquibancada ou mesmo atuar com portões fechados. A representação de Buenos Aires tem sete dias para entrar com recurso em busca de reverter a decisão.

O ato racista foi captado em vídeo que circula nas redes sociais e aconteceu logo depois do gol de empate do Palmeiras. Logo após a comemoração do tento da igualdade, um torcedor do clube brasileiro captou uma mulher fazendo gestos como se estivesse imitando um macaco. Os gestos em questão foram feitos olhando diretamente para onde estavam os torcedores palmeirenses.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Conmebol multa San Lorenzo por racismo em jogo diante do Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.