Cruzeiro x Universidad Católica-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (30), Cruzeiro e Universidad Católica-EQU se enfrentam pela sexta rodada da Copa Sul-Americana. O duelo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte e a bola começa a rolar a partir das 21h (de Brasília). O confronto vale a liderança da chave B. O time equatoriano está na liderança, com 11 pontos. Enquanto isso, a Raposa é a vice-líder, com nove pontos. Ou seja, apenas a vitória coloca os mineiros nas oitavas de final.

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo streaming Paramount+ a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

A Raposa entra confiante para o duelo em casa. O técnico Fernando Seabra vai com o que tem de melhor e promete pressionar o adversário desde o minuto inicial, pois deseja ficar com a liderança do grupo. Porém, o sistema ofensivo é o que tem mais baixa. A principal dele é Dinneno, que fez cirurgia na região do púbis e desfalca o time. Além dele, a equipe não conta com Arthur Gomes e Mateus Vital, ambos no departamento médico.

Como chega a Universidad Católica-EQU

Líder da chave, o time equatoriano vai ao Mineirão com o intuito do empate. O técnico Jorge Celico não vai contar com o meia Martínez Montagoli, suspenso. Por outro lado, ele terá Vivar como substituto imediato.

CRUZEIRO X UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU

6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024

Data e horário: 29/5/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva, Romero, Barreal e Matheus Pereira; João Pedro (Gabriel Verón) e Rafa Silva.

UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU: Romo; Vallecilla, Minda, Grillo e Loor; Clavijo; Fajardo, Vivar, Nieto e Rodríguez; Ismael Díaz. Técnico: Jorge Celico.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Daiana Milone (ARG)

VAR: Antonio Garcia (URU)

