Nesta quarta-feira (29), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Palmeiras derrotou o América-MG por 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol marcado por Riquelme deixou o Verdão na liderança isolada, com 24 pontos. O Coelho é o 12º, com nove pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Cuiabá, em casa. Enquanto isso, o América-MG tenta a sua reabilitação contra o Goiás, em Minas Gerais.

Primeiro tempo

Melhor campanha do torneio, o Palmeiras entrou em campo com status de favorito, mas encontrou dificuldades diante do Coelho. Bem postado, o time mineiro sofria pouco com as investidas e o jogo intenso do Verdão pouco foi efetivo.

Segundo tempo e vitória do Palmeiras

Na etapa final, o Alviverde aumentou a pressão. Sendo assim, a primeira chance veio com Thalys, que parou na mão do goleiro mineiro. Na casa dos 27 minutos não teve jeito. Thalys arrancou em velocidade e tocou para Riquelme. O atacante bateu firme na saída do arqueiro e estufou a rede.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras vence América-MG pelo Brasileirão Sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.