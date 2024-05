Palmeiras x San Lorenzo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e San Lorenzo duelam nesta quinta-feira (30), às 19h, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão lidera o grupo com 13 pontos e busca a vitória para garantir a liderança geral da competição pela sexta vez nos últimos sete anos. Por sua vez, os argentinos estão em segundo com sete pontos somados e precisam de um empate para se garantir nas oitavas de final da competição continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+.

Como chega o Palmeiras

Já classificado e como líder do grupo, o Verdão tenta garantir a melhor campanha geral. Contudo, a partida terá um peso emocional grande, já que se trata da última de Endrick com a camisa alviverde. Ele vai se apresentar a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América e depois será oficializado como jogador do Real Madrid.

Aliás, Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Endrick devem ser os representantes do Verdão no torneio de seleções. Assim, existe uma grande chance de Abel Ferreira fazer mudanças pensando nos desfalques que terá durante a Copa América. Dudu está em processo final de recuperação, mas ainda não deve ser relacionado. Por fim, o único desfalque fica por conta de Bruno Rodrigues, que passou por nova cirurgia no joelho e só deve voltar ano que vem.

Como chega o San Lorenzo

O San Lorenzo faz campanha regular na fase de grupos da Libertadores. Afinal, em cinco rodadas disputadas o clube argentino acumula duas vitórias, dois derrotas e um empate. Assim, com sete pontos conquistados, o clube do Papa ocupa a vice-liderança do grupo F e precisa de apenas um ponto para se garantir nas oitavas de final.

Para a partida, o técnico Leandro Romagnoli não terá desfalques por lesão ou suspensão. Assim, terá força máxima no Allianz Parque. A grande esperança de gols da equipe fica por conta de Adam Bareiro, centroavante da seleção paraguaia.

PALMEIRAS X SAN LORENZO

Libertadores – 2024 – fase de grupos – sexta rodada

Data e horário: 30/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Naves), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

SAN LORENZO: Facundo Altamirano (Gastón Gómez); Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Gonzalo Luján; Eric Remedi, Elian Irala, Alexis Cuello e Iván Leguizamón; Malcom Braida e Adam Barreiro. Técnico: Leandro Romagnoli.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

