Fagner tem lesão na coxa e vira desfalque no Corinthians

O Corinthians ganhou uma dor de cabeça para a sequência do calendário. Nesta quarta-feira, o lateral-direito Fagner teve uma lesão na parte posterior da coxa direita constatada e ficará de molho nas próximas semanas.

O fato ocorreu no jogo do Timão contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. No momento da lesão, o camisa 23 tentou correr para marcar o adversário e acusou a dor. Logo depois de reclamar das dores, o lateral Matheuzinho entrou em seu lugar.

Por falar no reserva imediato, com a ausência de Fagner, o atleta contratado junto ao Flamengo terá lugar cativo na equipe até a recuperação do titular.

Importância de Fagner

Referência técnica do time, a sua ausência é mito lamentada nos bastidores. Além da importância no campo, ele apresenta uma liderança dentro do vestiário, ainda mais depois da saída de Cássio.

Calendário

O primeiro jogo do Corinthians sem Fagner acontece no próximo sábado (1º). O time de António Oliveira encara o Botafogo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, o Alvinegro precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento do torneio.

