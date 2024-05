Cuiabá vence Lanús e vai disputar repescagem da Sul-Americana

O Cuiabá venceu o Lanús por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), e vai disputar a repescagem da Sul-Americana contra um time eliminado da Libertadores. No entanto, o gol marcado por Pitta, no Estádio La Fortaleza, na Argentina, manteve o Dourado invicto na fase de grupos e a equipe chega com moral para o próximo compromisso eliminatório na competição.

As equipes entraram em campo com as posições definidas. Com o resultado, o Lanús encerra a primeira fase na liderança do Grupo G, com 13 pontos, classificado para as oitavas da Sul-Americana, mas viu a sua invencibilidade chegar ao fim diante de seus torcedores.

Por outro lado, o Cuiabá ficou com a vice-liderança e chegou aos 12 pontos com a vitória nesta quarta-feira. Ao todo, o Dourado venceu três partidas e empatou as outras três.

Além disso, de olho na sequência dura de jogos no Brasileirão, o técnico Petit deu oportunidade a alguns jogadores na partida contra o Lanús e mandou a campo um time alternativo.

O jogo

Etapa inicial de maior controle do Lanús. O time grená teve mais finalizações e criou as melhores oportunidades para abrir o placar. Além de uma bola na trave, exigiu boa defesa do goleiro Walter e construiu arremates com perigo. Já o Cuiabá teve mais posse de bola, começou tendo presença ofensiva, mas perdeu o meio-campo no decorrer do primeiro tempo e não conseguiu mais avançar ao campo de ataque.

Na volta do intervalo, o Cuiabá pressionou e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após recuperar a bola no meio de campo, Denilson deu belo passe para Pitta, nas costas da defesa adversária, e finalizou com força para colocar os visitantes em vantagem. Assim, o Lanús foi em busca do empate e chegou a criar chances de perigo após alterações na equipe. Mas, o Dourado conseguiu se postar bem defensivamente e segurou o placar de 1 a 0 até o apito final.

Lanús 0x1 Cuiabá

6ª rodada do Grupo G da Sul-Americana

Data e horário: quarta-feira, 29/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG)

Lanús: Alan Aguerre; Gonzalo Pérez, Nery Domínguez e Canale; Juan Cáceres, Maxi González (Marcelino Moreno, aos 17′ do 2t), Boggio (Loaiza, aos 24′ do 2t), Watson (Lautaro Acosta, aos 17′ do 2t) e Ontivero; Cabrera (Dylan Aquino, aos 24′ do 2t) e Jonatán Torres (Lotti, aos 30′ do 2t). Técnico: Ricardo Zielinski.

Cuiabá: Walter; Railan, Allyson, Alan Empereur e Ramon; Denilson (Guilherme Madruga, aos 39′ do 2t), Lucas Mineiro e Max (Marllon, aos 39′ do 2t); Clayson (André Luís, aos 23′ do 2t), Isidro Pitta (Luciano Giménez, aos 29′ do 2t) e Eliel (Jonathan Cafu, aos 23′ do 2t). Técnico: Petit.

Gol: Pitta, aos 5′ do 2t (0-1)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Bryan Loayza (EQU)

Cartões amarelos: Jonatán Torres, Cabrera, Loaiza (LAN); Allyson, Ramon, Railan, Max (CUI)

