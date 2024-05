Grêmio goleia The Strongest e divide protagonismo com a torcida

O Grêmio derrotou o The Strongest por 4 a 0 nesta quarta-feira (29/5) pela Libertadores, mas o time – que teve ótimo desempenho – dividiu o protagonismo com a torcida na arquibancada. Afinal, os gremistas tiveram que ir até Curitiba – a cerca de 800 km de distância – para assistir à partida. Com o Rio Grande do Sul em estado de calamidade, o jogo foi no Estádio Couto Pereira, a casa do Coritiba.

Mais de 23 mil tricolores gaúchos se espalharam pelas arquibancadas da arena do Coxa, após enfrentarem dificuldades para chegar ao estado vizinho. Assim, os gremistas estenderam uma faixa de agradecimento pela acolhida: “Obrigado, Paraná”. O esforço valeu a pena. Afinal, foram brindados com uma vitória espetacular.

Gratidão à torcida do Grêmio pela presença

O clima, além da vitória, foi de gratidão e de emoção. Desse modo, os jogadores carregaram a bandeira do Rio Grande do Sul e o treinador Renato Gaúcho fez questão de mostrá-la do diante dos torcedores em agradecimento pela presença de todos. Acompanhado do grupo, Renato percorreu o estádio do Coxa, repetindo o gesto em cada setor.

Soteldo enaltece torcedores

Autor do primeiro gol do Grêmio, aos 14′ de jogo, Soteldo também fez seu agradecimento aos torcedores.

“Nossa torcida sabe que, sem eles, pra nós fica difícil. Eles dão a vontade que nós precisamos hoje. E estou muito feliz por eles terem vindo pra cá”, disse.

