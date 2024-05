Palmeiras volta a receber pagamento da WTorre após longo período

O Palmeiras recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira (29). Afinal, depois de um longo período que resultou, inclusive, em briga judicial, o clube voltou a receber pagamento da WTorre pela utilização do Allianz Parque. A informação foi publicada inicialmente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo Jogada10.

O depósito de mais de R$ 4 milhões refere-se aos meses de março e abril, no entendimento da empresa. O clube, porém, pode contestar. Este, aliás, foi o primeiro pagamento desde 2015.

A diretoria alviverde, no entanto, tem a expectativa de que mais R$ 2 milhões mensais, em média, entrem na conta do clube devido à exploração da arena pela WTorre. Tal valor, contudo, pode sofrer variação conforme com a quantidade de eventos no local.

Embora o balanço do clube indique que tem R$ 121 milhões a receber da construtora, a cobrança na Justiça chega a R$ 160 milhões. Em contrapartida, o Palmeiras reconhece que deve aproximadamente R$ 40 milhões à empresa.

Segundo o clube paulista, a Real Arenas, braço da WTorre criado para gestão do Allianz, realizou somente os repasses nos sete meses iniciais a partir da inauguração do Allianz Parque, em 19 de novembro de 2014. Entretanto, a WTorre discorda judicialmente do valor da dívida.

Em 2023, o Palmeiras acionou a polícia, que abriu inquérito em face da WTorre em razão da dívida, então de R$ 128 milhões. O entendimento do clube é de possíveis delitos de apropriação indébita e associação criminosa por parte da empresa.

Em janeiro deste ano, ambas as partes travaram duelo em razão da manutenção do campo do Allianz Parque. Após duas partidas pelo Campeonato Paulista na arena a equipe alviverde passou a mandar jogos em outros lugares. O Verdão ficou sem atuar em sua casa por mais de um mês, adotando, portanto, a Arena Barueri.

