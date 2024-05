Dorival e comissão técnica da Seleção chegam aos EUA para a Copa América

A comissão técnica da Seleção Brasileira masculina desembarcou nesta quarta-feira (29), na cidade de Orlando, na Flórida (EUA). Lá, o Brasil irá se preparar para a disputa da Copa América. O coordenador das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, também viajou com a delegação, diferentemente de Ednaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que se juntará ao grupo na semana que vem.

Na primeira fase, o Brasil enfrentará a Costa Rica em 24 de junho, o Paraguai no dia 28 e a Colômbia em 2 de julho. Antes do torneio, porém, a Seleção fará amistosos diante de México, em 8 de junho, e Estados Unidos no dia 12.

Os atletas que integram a lista de convocação chegarão a partir desta quinta-feira. Inicialmente, se apresentarão os 19 jogadores que atuam na Europa. Na segunda-feira (3/6), Dorival Júnior e sua comissão já poderão contar com quatro nomes que jogam no futebol brasileiro.

Dois dias depois, na quarta, será a vez de o trio do Real Madrid formado por Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr, que disputa a final da Champions neste sábado, se juntar à delegação.

Confira os nomes dos convocados

Goleiros: Alisson, Bento e Rafael;

Alisson, Bento e Rafael; Laterais: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana e Wendell;

Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana e Wendell; Zagueiros: Beraldo, Bremer, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos;

Beraldo, Bremer, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos; Meio-campistas: Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Éderson, João Gomes e Lucas Paquetá;

Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Éderson, João Gomes e Lucas Paquetá; Atacantes: Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Pepê, Raphinha, Rodrygo, Savinho e Vini Jr.

