Vasco anuncia exposição com itens históricos do tri do Carioca de 1994

O Vasco informou, na quarta-feira (29), que realizará a ExpoVasco, evento que reunirá exposições de itens históricos do clube e de colecionadores sobre o tri do Campeonato Carioca em 1994, que completou 30 anos no dia 15 de maio.

Dessa forma, o evento acontece no dia 8 de junho, em São Januário, das 10h às 17h (de Brasília). Ele, portanto, visa arrecadar alimentos para os moradores em situação de vulnerabilidade social das comunidades do entorno do estádio.

Além disso, na exposição, o clube mostrará itens que fazem parte de sua história e marcaram o tricampeonato. Entre eles, camisas de jogadores, medalhas, revistas, faixas de campeão, documentos, flâmulas, ingressos e outros.

No evento, o Cruz-Maltino também irá expor um acervo sobre os três títulos seguidos do Carioca (1992, 93 e 94), Nele, terá itens que pertenciam a Dener, que faleceu em 1994 em um acidente trágico na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Vale lembrar, aliás, que em 15 de maio de 1994, o Vasco bateu o Fluminense por 2 a 0 e conquistou, pela primeira vez em sua história, o tricampeonato carioca. Os rivais já haviam conseguido o feito.

Valores dos ingressos Inteira = R$ 30,00

Meia = R$ 15,00

Meia Solidária = R$ 15,00 (o visitante deve levar 1kg de alimento não perecível para entregar junto a apresentação do seu ingresso. Os alimentos serão destinados aos moradores em situação de vulnerabilidade social das comunidades do entorno do Estádio São Januário)

Gratuidades:

Previstas em lei: o beneficiário deverá apresentar documento pessoal original, com foto, na entrada do evento.

Crianças até 12 anos

