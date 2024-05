O Santos vai ficar um bom tempo sem treinar no CT Rei Pelé. Tudo por conta da logística para os próximos jogos. O Peixe vai encarar o Botafogo-SP, no Estádio do Café, em Londrina. Na sequência, encara o Novorizontino, no interior de São Paulo. Para evitar desgastes, a delegação não deve voltar para a Baixada Santista no intervalo entre estas partidas.

Boa parte da logística complicada se passa muito pela transferência do duelo contra o Botafogo-SP sair da Vila Belmiro e ir para Londrina. O Santos vai deixar o CT Rei Pelé no domingo (2), joga segunda em Londrina, treina por lá na terça e quarta-feira. No dia seguinte, embarca para Catanduva, onde se concentra para o confronto da sexta-feira, em Novo Horizonte.

Após o embate contra o Novorizontino, a equipe segue direto rumo à Baixada Santista e deve ganhar dois dias de folga após a maratona. Assim, deve ficar uma semana longe do CT Rei Pelé.

Santos tenta preservar ao máximo seus atletas

Além disso, a longa distância pesou na decisão de não voltar ao CT. Afinal, a distância de Londrina a Santos é de mais de 600km. De Santos a Novo Horizonte são quase 500 km. Duas viagens longas em um espaço curto de tempo certamente dificultaria a recuperação física dos atletas, além de prejudicar nos treinamentos.

Por fim, o técnico Fábio Carille vai relacionar um número maior de jogadores por precaução. A ideia é ter uma peça de reposição pronta, caso aconteça um desfalque de última hora.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos tem logística difícil e passará uma semana longe do CT Rei Pelé apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.