Atlético prepara cutucada e apresentação de Bernard contra rival paulista

O meia Bernard está a caminho de Belo Horizonte. A previsão de chegada à capital mineira será nesta sexta-feira (31), no Aeroporto de Confins. Assim, o Atlético já faz planejamento para apresentar o novo reforço.

A expectativa do Galo, aliás, é apresentar o jogador diante de seu torcedor, em um duelo na Arena MRV, em Belo Horizonte. A ideia, afinal, é fazer o reencontro entre Bernard e torcedor no jogo contra o Palmeiras. A bola rola pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 17 de junho, às 21h30 (de Brasília).

Um dos motivos para o Atlético apresentar Bernard diante do Palmeiras é que o jogador foi alvo do Alviverde em algum momento. O meia, no entanto, preferiu o projeto atleticano, sem falar que tem identificação com o clube mineiro pelo histórico. Em 2013, ele foi um dos jogadores mais marcantes em um momento histórico do time carijó.

Além disso, o Palmeiras é um dos grandes rivais do Atlético na história recente. Afinal, o Galo foi eliminado na Copa Libertadores para o Verdão em 2021, nas semifinais, e em 2022, e 2023, nas quartas de final da mesma competição internacional.

Bernard foi confirmado pelo Atlético no início da temporada brasileira, e o vínculo será até 2027. O atleta de 31 anos surgiu para o futebol no clube mineiro e com a camisa alvinegra conquistou a Copa Libertadores da América, em 2013.

