O Corinthians iniciou sua preparação para o duelo contra o Botafogo, neste sábado (1), às 21h, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E, para a partida, o técnico António Oliveira ainda espera para saber se poderá contar com dois reforços do departamento médico.

Palacios e Pedro Henrique participaram da última atividade, mas ainda seguem como dúvidas. O lateral-esquerdo com problema crônico na cartilagem no joelho esquerdo. Já o atacante, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Os dois realizaram trabalho de transição física com os preparadores. Contudo, a liberação para voltar a atuar ainda deve demorar um pouco mais.

Quem é desfalque confirmado na equipe é Fagner. Afinal, ele sentiu dores ainda no primeiro tempo do duelo contra o Racing-URU. Exames detectaram uma lesão muscular na coxa direita. No momento, o Timão não estipula uma previsão de retorno para o jogador. A tendência é que Matheuzinho assuma a vaga no time titular.

Corinthians vai tentar repetir dupla de sucesso

A novidade deve ser Igor Coronado. O meia brilhou diante do Racing-URU e tende a ganhar a primeira sequência como titular. Contudo, com Coronado e Garro juntos, o Corinthians ganha em criatividade, mas perde em termos defensivos. António quer fazer esses ajustes nos treinamentos da semana para definir o time que vai enfrentar o Botafogo.

O Timão tem programado um treino nesta quinta (30) e sexta-feira (31). O técnico António Oliveira deve definir o time titular nos próximos dias, mas não deve ter muitas mudanças.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians tem dúvidas para solucionar antes do duelo contra o Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.