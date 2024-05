Abel Ferreira, do Palmeiras, faz as pazes com montadora chinesa e ganha presente

O técnico português do Palmeiras, Abel Ferreira, conquistou a admiração da sua torcida e de grande parte dos fãs do futebol brasileiro desde a sua chegada ao país em 2020. Especialmente pela suas impactantes e rápidas conquistas no comando da equipe paulista. No entanto, ele provocou um desagrado com uma montadora de carros chineses.

Isso porque uma das patrocinadoras do Campeonato Paulista era a BYD, que atua no ramo e produz carros híbridos. Assim, uma das premiações a quem levasse o título era um veículo com estas características. O grande problema é que o comandante do Alviverde expôs não ser um admirador deste tipo de carro.

Pazes entre o treinador do Palmeiras e a BYD

Após isso, os dois lados se reconciliaram e a companhia entregou de presente ao treinador um SUV híbrido do modelo Song Plus DM-i, na última quarta-feira (29). Contudo, Abel mudou o discurso e avaliou positivamente o carro que funciona a combustível e eletricidade.

“Não tinha noção que um automóvel híbrido tinha essa autonomia. Além de toda a tecnologia, é um modelo que não tem rodízio, uma grande vantagem para todos nós”, disse o treinador alviverde. A nossa vida é muito corrida, nas cidades como São Paulo, com muito trânsito. É uma economia enorme e o carro elétrico faz toda a diferença. É pela nossa qualidade de vida, não tem comparação”, elogiou o português.

Na ocasião da entrega do veículo, estiveram presentes o conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy, e o ex-jogador da seleção brasileira Mauro Silva, que é o atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

“Fiquei muito contente em apresentar o Song Plus DM-i para que Abel possa conhecer a possibilidade de transição de um modelo a combustão para um híbrido, que é o principal caminho até se chegar a um 100% elétrico, que não emite poluentes”, esclareceu o dirigente da empresa.

Entenda a treta

Abel é um grande fã de automobilismo no geral, da Fórmula 1, tanto que possui o hábito de utilizar frases de Ayrton Senna e algumas histórias da modalidade em suas preleções. Além disso, o técnico já lançou uma camisa desenhada por ele e inspirada no torneio mundialmente conhecido. Até já visitou os boxes da McLaren na etapa de Interlagos em 2022 e no ano passado.

No momento de recusa do presente, o comandante citou ter uma coleção de carros antigos. Entre eles um Ford Thunderbird 1956 e que estava focado na montagem de um Mustang 1966. Assim, a BYD utilizou o último modelo para produzir um vídeo em provocação ao treinador. No caso, a vantagem de estacionar um carro da BYD em um espaço pequeno, em comparação ao Mustang.

Próximo compromisso do Palmeiras

O Palmeiras fecha sua participação na fase de grupos da Libertadores, nesta quinta-feira (30), já que enfrenta o San Lorenzo. O confronto pela sexta rodada do Grupo F vai ocorrer no Allianz Parque e será especial para a equipe. Primeiro porque marca a despedida de Endrick, que disputará a Copa América com a Seleção Brasileira.

Posteriormente, ele vai para a Europa e passa a defender o Real Madrid. Em caso de um triunfo, o Verdão assegura a melhor campanha geral do torneio. Situação que permitirá o time decidir suas classificações nas etapas de mata-mata até chegar à final, caso tenha êxito.

