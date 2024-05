A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Botafogo e pode multar o clube por atrasos na entrada em campo e na volta do intervalo na partida contra o Junior Barranquilla. A partida ocorreu na última terça-feira (28), no Metropolitano, em Barranquilla.

Pelo mesmo motivo, o técnico do Botafogo, Artur Jorge, também está na mira da entidade máxima do futebol sul-americano.

Segundo o site “ge”, o clube carioca e o técnico Artur Jorge podem ser multados em até 50 milhões de dólares (R$ 260 mil).

O Manual de Clubes da Conmebol prevê, aliás, inicialmente, apenas uma advertência. No entanto, o Botafogo cometeu dois atrasos em uma só partida.

Em campo, Junior e Botafogo, já classificados para as oitavas de final, empataram em 0 a 0, pela última rodada do Grupo D da Libertadores. Ambos somaram dez pontos. Mas os colombianos passaram na primeira colocação por conta do saldo de gols. O Glorioso ficou, portanto, na vice-liderança da chave.

O post Botafogo e Artur Jorge podem ser multados pela Conmebol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.