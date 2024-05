Leilão de Neymar terá churrasco com jogador do Flamengo e brinde. Saiba quem

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr está próximo. Afinal, os lances serão feitos no dia 3 de junho. Aliás, o jogador brasileiro vai colocar na ação um churrasco com um importante atleta do Flamengo.

Vários são os itens que chamam atenção no leilão promovido por Neymar. Terá um relógio do apresentador Faustão, com valor aproximado de R$ 260 mil. A peça é rara e apenas 50 pessoas do mundo têm o mesmo.

No entanto, chamou atenção um outro item que será leiloado. Afinal, uma pessoa vai pagar para poder ter um churrasco com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. O encontro vai acontecer na casa do jogador flamenguista.

Aliás, se terá Léo Pereira, certamente o encontro vai ter ainda a influenciadora Karoline Lima. Ela é ex-namorada de Eder Militão, com quem tem a pequena Cecília e atualmente enfrenta nova batalha judicial.

Outro item do leilão de Neymar

Neymar também recebeu uma chuteira banhada a ouro do joalheiro Pedro Yossef. O par, aliás, será desmembrado, sendo que um pé ficará com o jogador do Al-Hilal e o outro com o maior lance do leilão.

O evento vai receber várias celebridades, como ocorre em todos os anos. Já estão certos: Deborah Secco, Ana Paula Seibert Justus, Sabrina Sato e Tom Cavalcante.

No entanto, Rafaella Santos (irmã do jogador), Patrícia Poeta, Tiago Leifert, Rodrigo Faro, Adriane Galisteu, João Silva, Silvia Abravanel e Luciana Gimenez estão no time dos apresentadores. Eles estarão ao lado de Neymar.

Em 2023, aliás, o leilão arrecadou mais de R$ 10 milhões. Todo o lucro irá para atividades da instituição que tem intuito de inclusão social de crianças e jovens.

