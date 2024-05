Diante do Cruzeiro, São Paulo tenta marca inédita na temporada

No próximo domingo (2), o São Paulo volta a campo e encara o Cruzeiro, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Morumbi e a equipe de Luis Zubeldía deseja somar três pontos para entrar de vez na briga pela liderança. No momento, o Tricolor está com 10 pontos, três a menos que o líder Athletico.

Para chegar ao triunfo, além de marcar gols na Raposa, o São Paulo vai precisar novamente do seu sistema defensivo, que tem apresentado evolução a cada jogo disputado.

Na última quarta-feira (29), diante do Talleres-ARG, o Tricolor saiu de campo sem levar gols. Desempenho que ajudou na vitória por 2 a 0 e, consequentemente, a melhor campanha da sua chave na Libertadores.

Baliza Zero

Desde a chegada de Zubeldía, o Tricolor apresenta um jogo mais intenso e a defesa acompanha o ritmo do coletivo. Só para exemplificar a melhora, o time não sofreu gols nos últimos três jogos.

Caso passe em branco contra o Cruzeiro, o São Paulo vai alcançar a melhor marca da temporada. Anteriormente, a melhor série era três partida. Ou seja, Luis Zubeldía pode chegar a um novo recorde em sua, ainda, curta passagem no clube.

Veja os números defensivos de Luis Zubeldía no São Paulo:

9 jogos

4 gols sofridos

Média de 0,44 gol por jogo

