Flamengo tentará viabilizar utilização de quarteto uruguaio; entenda

Com a Copa América se aproximando, o Flamengo já prepara a logística para quando os jogadores convocados forem apresentar-se às suas seleções. O elenco, aliás, ganhará três dias de folga após o duelo contra o Vasco, domingo (2), no Maracanã.

Depois disso, serão 11 dias sem jogos entre clubes. Afinal, a Data Fifa de preparação para a Copa América começa no dia 3 de junho e vai até o dia 11. O Fla deverá ter pelo menos cinco desfalques de estrangeiros no período, sendo que o chileno Pulgar só deve retornar após o fim da competição.

Segundo o “ge” informou nesta quinta-feira (30), porém, o Rubro-Negro tentará a utilização de seus quatro uruguaios em jogo no dia 13, contra o Grêmio, no Maracanã. Ao contrário de Pulgar, os uruguaios De Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela ainda não foram convocados para o amistoso contra o México, marcado para o dia 5. O técnico Marcelo Bielsa ainda não lançou a convocação para este jogo em particular.

A ideia é, caso a expectativa dos quatro estarem na lista se confirme, buscar viabilizar o retorno do quarteto para a partida contra a equipe gaúcha, pelo Brasileirão. Para isso, a diretoria rubro-negra precisa de autorização da seleção uruguaia. Caso a federação acene positivamente, os jogadores retornariam para poder disputar o jogo e, somente então, viajarem de vez para concentração para a Copa América.

