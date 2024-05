Matheuzinho se anima com chance de substituir Fagner

Com a lesão de Fagner, o técnico António Oliveira olha o elenco e aposta em Matheuzinho. O jogador que desembarcou nesta temporada e agora terá a missão de substituir o camisa 23 do Alvinegro.

Ciente da responsabilidade, o jogador demonstrou ânimo para incorporar o elenco e dar resultado dentro das quatro linhas: “Fico feliz com a oportunidade. Espero nessa sequência dar o meu melhor para contribuir ao máximo pelo Corinthians”, declarou a TV do Corinthians.

Calendário

O primeiro jogo de Matheuzinho no Corinthians será no sábado (1), diante do Botafogo, na Neo Química Arena. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar no início da competição, o Alvinegro precisa da vitória, pois está uma posição acima da zona de rebaixamento. Ou seja, a vitória é fundamental para dar tranquilidade ao elenco de António Oliveira.

Números de Matheuzinho

Desde a sua chegada ao Corinthians, Matheuzinho participou de 13 jogos e anotou um gol. Porém, devido a titularidade de Fagner, ele costuma entrar no decorrer dos jogos.

Ausência do capitão

De acordo com o departamento médico do Corinthians, Fagner tem uma lesão no musculo posterior da coxa direita e ainda não tem previsão para voltar ao time.

