Gabriel Magalhães não pôde participar do primeiro treino da Seleção Brasileira em Orlando, nos Estados Unidos. Afinal, o zagueiro do Arsenal, de 26 anos, está em tratamento para se recuperar de lesão no ombro direito. Entretanto, de acordo com a comissão técnica, não há risco de corte do atleta para os jogos.

Devido ao desgaste da viagem, o técnico Dorival Júnior optou por um treino leve com bola. Com exceção de Gabriel, todos os outros 17 atletas que já se apresentaram à Seleção estiveram no campo para a atividade. São os jogadores que atuam em clubes estrangeiros – com exceção de Militão, Rodrygo e Vini Jr, que vão disputar a final da Liga dos Campeões no sábado (1/6) pelo Real Madrid, e o volante Éderson, da Atalanta-ITA. Éderson deverá se apresentar à Seleção na segunda-feira (3/6), assim como os jogadores que defendem clubes brasileiros.

Seleção fará dois amistosos antes do torneio

A equipe vai fazer dois amistosos antes da Copa América. O primeiro, em 8 de junho, contra o México. Em seguida, no dia 12, contra os Estados Unidos.

A estreia do Brasil no torneio continental será no dia 24/6, contra a Costa Rica. Na primeira fase, o Brasil também vai enfrentar o Paraguai no dia 28 e a Colômbia em 2 de julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zagueiro desfalca Seleção em treino nos Estados Unidos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.