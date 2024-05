Torcida do Cruzeiro vibra com apresentação de Cássio no Mineirão

Mesmo sem jogar, o goleiro Cássio foi uma das atrações desta quinta-feira (30/5) no estádio do Mineirão. Afinal, ele é o novo reforço do Cruzeiro e entrou em campo para uma apresentação à torcida, antes da partida contra a Universidad Católica, do Equador, pela Copa Sul-Americana. Assim, a presença do jogador causou euforia. E Cássio recebeu uma saudação efusiva dos torcedores, animados com a expectativa pela estreia do arqueiro, que revelou a sua camisa: número 1.

Da arquibancada, onde estavam mais de 50 mil cruzeirenses, saíram gritos em coro dizendo que Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Ele começou a treinar na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, no dia 23/5, com o novo preparador de goleiros do clube, Robertinho.

Cássio já tinha recebido o apoio dos torcedores quando chegou a Minas Gerais para assinar o contrato. Assim, na ocasião, mais de 200 pessoas cantaram e tiraram fotos prestigiando o goleiro, que deixou o Corinthians como ídolo histórico (após 12 anos no Timão), mas desgastado por uma fase de baixa. Afinal, ele tinha até mesmo perdido a vaga de titular para Carlos Miguel.

Cássio começará nova fase em julho

Agora, em terras mineiras, o goleirão gaúcho, de 1,95 metro, vai começar uma nova etapa da carreira. E a estreia será a partir da abertura da janela de transferências, em 10 de julho. Desse modo, por enquanto, o treinador Fernando Seabra tem Anderson como titular, além de Léo Aragão e Gabriel Grando no banco.

Entre os planos, certamente, está honrar o compromisso que ele assumiu na despedida do Corinthians. Na ocasião, ele falou sobre sua motivação como motivo de tranquilidade e confiança para os cruzeirenses.

“Aonde eu for, vou jogar bem, podem ter certeza. Vou ser vitorioso aonda eu for, vou ter sucesso aonde eu for”.

Os torcedores da Raposa contam com isso.

