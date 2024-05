A bola vai rolar para mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Afinal, nesta sexta-feira, o Ceará recebe o Coritiba pela oitava rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 19h (de Brasília).

Como chegam Ceará e Coritiba

Apesar de ser a oitava rodada do torneio, o duelo trata-se de um confronto direto. Afinal, os clubes estão colados na tabela e separados por apenas um ponto. O Vozão está em sexto, com 12 pontos, enquanto o Coxa tem 11 pontos, na sétima colocação. Em busca do G4, a vitória é fundamental para ambos.

As duas equipes vêm em boa forma e venceram na última rodada. O Ceará bateu a Chapecoense, de virada, por 2 a 1, enquanto o Coritiba arrasou o Operário em clássico com triunfo por 3 a 0.

CEARÁ X CORITIBA

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Oitava rodada

Data e horário: 31/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard; Raí Ramos, Jonathan, Jean Írmer, David Ricardo e Paulo Victor; De Lucca, Lourenço e Aylon (Recalde); Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Geovane Meurer (Vini Pauista), Matheus Frizzo; Figueiredo, Lucas Ronier e Damião. Técnico: James Freitas

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ceará x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.