O clima de Gabigol não é dos melhores no Flamengo. Após a polêmica em que vestiu a camisa do Corinthians, o atacante mais uma vez desagradou a direção rubro-negra. E o motivo foi a fala do camisa 99 na zona mista após a vitória sobre o Millonarios (COL), na terça-feira.

Na ocasião, Gabigol passou pelos jornalistas presentes no local e disse que “Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo”. A atitude do atacante pareceu acontecer em tom de brincadeira, mas o fato realmente se confirmou.

Nesta quinta-feira, Fabrício Bruno recusou proposta do West Ham (ING) e decidiu permanecer no Rubro-Negro. O clube carioca tinha negociações avançadas com os britânicos, mas o defensor não gostou das cifras oferecidas em termos salariais. Dessa forma, decidiu seguir no Flamengo.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a situação desagradou a cúpula do Fla, que entendeu que Gabigol não respeitou outro companheiro. Por se tratar de um assunto envolvendo Fabrício Bruno, o atacante, na visão dos diretores, não deveria se pronunciar.

Este é só mais um dos episódios que esfria a relação entre Flamengo e Gabigol. Na próxima semana, aliás, ele será julgado na Suíça por causa de tentativa de fraude em exame antidoping.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo se incomoda com atitude de Gabigol; saiba qual apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.